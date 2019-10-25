Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|98,85
|102,90
|-3,94
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,22
|-3,28
|Enerjisa Enerji
|6,20
|6,36
|-2,52
|TAV Havalimanları
|24,34
|24,94
|-2,41
|Netaş Telekom.
|9,16
|9,38
|-2,35
|Tukaş
|5,42
|5,55
|-2,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,47
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,90
|3,98
|-2,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,67
|-1,80
|Garanti Bankası
|9,53
|9,70
|-1,75
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|1,25
|-1,60
|Soda Sanayii
|5,77
|5,86
|-1,54
|İskenderun Demir Çelik
|6,29
|6,38
|-1,41
|Eczacıbaşı İlaç
|3,10
|3,14
|-1,27
|Torunlar GMYO
|1,71
|1,73
|-1,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,84
|11,97
|-1,09
|Halk GMYO
|0,94
|0,95
|-1,05
|Akbank
|7,13
|7,20
|-0,97
|Coca Cola İçecek
|32,60
|32,92
|-0,97
|Arçelik
|18,38
|18,54
|-0,86