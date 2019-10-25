Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

58 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 98,85 102,90 -3,94 Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 98,85 102,90 -3,94
Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28
Enerjisa Enerji 6,20 6,36 -2,52
TAV Havalimanları 24,34 24,94 -2,41
Netaş Telekom. 9,16 9,38 -2,35
Tukaş 5,42 5,55 -2,34
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,47 -2,13
Global Yat. Holding 3,90 3,98 -2,01
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80
Garanti Bankası 9,53 9,70 -1,75
Emlak Konut GMYO 1,23 1,25 -1,60
Soda Sanayii 5,77 5,86 -1,54
İskenderun Demir Çelik 6,29 6,38 -1,41
Eczacıbaşı İlaç 3,10 3,14 -1,27
Torunlar GMYO 1,71 1,73 -1,16
Kordsa Teknik Tekstil 11,84 11,97 -1,09
Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05
Akbank 7,13 7,20 -0,97
Coca Cola İçecek 32,60 32,92 -0,97
Arçelik 18,38 18,54 -0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Çelebi, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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