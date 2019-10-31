Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,90 3,12 -7,05 Güneş Sigorta 1,73 1,85 -6,49 Bera Holding 2,80 2,95 -5,08 İş Finansal Kiralama 2,53 2,62 -3,44 Arçelik 17,72 18,29 -3,12 Eczacıbaşı İlaç 3,00 3,09 -2,91 Şok Marketler 8,89 9,15 -2,84 İttifak Holding 3,95 4,06 -2,71 Tekfen Holding 16,95 17,40 -2,59 Yapı ve Kredi Bank. 2,28 2,34 -2,56 Gözde Girişim 3,53 3,62 -2,49 Alarko Holding 4,56 4,67 -2,36 Soda Sanayii 5,48 5,61 -2,32 Vakıflar Bankası 4,34 4,44 -2,25 Halk GMYO 0,93 0,95 -2,11 Ege Endüstri 476,50 486,60 -2,08 Trakya Cam 2,94 3,00 -2,00 Halkbank 5,24 5,34 -1,87 Sabancı Holding 8,27 8,41 -1,66 Aksa 10,27 10,44 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)