Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,32 2,90 -20,00 İttifak Holding 3,57 3,95 -9,62 Güneş Sigorta 1,66 1,73 -4,05 Pegasus 63,65 66,05 -3,63 Odaş Elektrik 1,65 1,70 -2,94 Trakya Cam 2,86 2,94 -2,72 ICBC Turkey Bank 4,16 4,27 -2,58 Afyon Çimento 4,59 4,71 -2,55 Türk Traktör 42,88 43,96 -2,46 TAV Havalimanları 25,50 26,08 -2,22 Koza Madencilik 8,55 8,74 -2,17 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,47 -2,13 Tekfen Holding 16,60 16,95 -2,06 Mavi Giyim 45,24 46,16 -1,99 Park Elek.Madencilik 2,58 2,63 -1,90 Çemaş Döküm 1,12 1,14 -1,75 Tofaş Oto. Fab. 22,00 22,38 -1,70 Çemtaş 5,83 5,93 -1,69 Sasa Polyester 6,85 6,96 -1,58 Aksa Enerji 2,60 2,64 -1,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)