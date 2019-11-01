Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,32 2,90 -20,00 İttifak Holding 3,57 3,95 -9,62 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,32 2,90 -20,00
İttifak Holding 3,57 3,95 -9,62
Güneş Sigorta 1,66 1,73 -4,05
Pegasus 63,65 66,05 -3,63
Odaş Elektrik 1,65 1,70 -2,94
Trakya Cam 2,86 2,94 -2,72
ICBC Turkey Bank 4,16 4,27 -2,58
Afyon Çimento 4,59 4,71 -2,55
Türk Traktör 42,88 43,96 -2,46
TAV Havalimanları 25,50 26,08 -2,22
Koza Madencilik 8,55 8,74 -2,17
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,47 -2,13
Tekfen Holding 16,60 16,95 -2,06
Mavi Giyim 45,24 46,16 -1,99
Park Elek.Madencilik 2,58 2,63 -1,90
Çemaş Döküm 1,12 1,14 -1,75
Tofaş Oto. Fab. 22,00 22,38 -1,70
Çemtaş 5,83 5,93 -1,69
Sasa Polyester 6,85 6,96 -1,58
Aksa Enerji 2,60 2,64 -1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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