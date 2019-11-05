Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,57 0,61 -6,56 Coca Cola İçecek 30,44 31,98 -4,82 İhlas Gayrimenkul 0,68 0,71 -4,23 Pegasus 61,00 63,40 -3,79 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,15 -3,48 Hektaş 6,15 6,36 -3,30 Sasa Polyester 6,14 6,32 -2,85 Deva Holding 7,38 7,57 -2,51 İş Finansal Kiralama 2,62 2,68 -2,24 Koza Altın 69,00 70,40 -1,99 Koza Madencilik 8,47 8,62 -1,74 Albaraka Türk 1,20 1,22 -1,64 Tüpraş 126,30 128,30 -1,56 Anadolu Grubu Holding 15,10 15,33 -1,50 Fenerbahçe Futbol 16,75 17,00 -1,47 Konya Çimento 204,50 207,30 -1,35 İpek Doğal Enerji 6,43 6,50 -1,08 Kerevitaş Gıda 2,78 2,81 -1,07 Anadolu Efes 19,60 19,80 -1,01 Tukaş 5,94 6,00 -1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)