Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Afyon Çimento
|4,36
|4,62
|-5,63
|Hektaş
|5,89
|6,15
|-4,23
|Galatasaray Sportif
|1,67
|1,72
|-2,91
|İpek Doğal Enerji
|6,26
|6,43
|-2,64
|Çemaş Döküm
|1,11
|1,14
|-2,63
|Tekfen Holding
|17,23
|17,50
|-1,54
|Aselsan
|18,61
|18,89
|-1,48
|Migros Ticaret
|21,34
|21,64
|-1,39
|Anadolu Grubu Holding
|14,90
|15,10
|-1,32
|Koza Altın
|68,15
|69,00
|-1,23
|Aksa Enerji
|2,71
|2,74
|-1,09
|Halk GMYO
|0,93
|0,94
|-1,06
|GSD Holding
|0,94
|0,95
|-1,05
|T. Halk Bankası
|5,39
|5,44
|-0,92
|Gübre Fabrik.
|5,46
|5,51
|-0,91
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,10
|1,11
|-0,90
|Koza Madencilik
|8,40
|8,47
|-0,83
|Kerevitaş Gıda
|2,76
|2,78
|-0,72
|Anadolu Cam
|3,42
|3,44
|-0,58
|Sasa Polyester
|6,11
|6,14
|-0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)