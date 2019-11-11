Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|480,90
|500,20
|-3,86
|Bim Mağazalar
|45,92
|47,72
|-3,77
|Fenerbahçe Futbol
|16,56
|17,05
|-2,87
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,50
|-2,67
|Ford Otosan
|66,15
|67,60
|-2,14
|MLP Sağlık
|14,72
|15,04
|-2,13
|ICBC Turkey Bank
|4,68
|4,78
|-2,09
|Doğan Holding
|1,65
|1,68
|-1,79
|Petkim
|3,67
|3,73
|-1,61
|Güneş Sigorta
|1,84
|1,87
|-1,60
|Polisan Holding
|2,66
|2,70
|-1,48
|Park Elek.Madencilik
|2,66
|2,70
|-1,48
|Kardemir (D)
|2,28
|2,31
|-1,30
|Yataş
|6,31
|6,38
|-1,10
|İskenderun Demir Çelik
|6,39
|6,46
|-1,08
|Alarko Holding
|4,64
|4,69
|-1,07
|Türk Telekom
|6,55
|6,62
|-1,06
|Halk GMYO
|0,94
|0,95
|-1,05
|Türk Traktör
|45,08
|45,54
|-1,01
|Netaş Telekom.
|9,90
|10,00
|-1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)