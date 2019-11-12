Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,46 -13,04
Gersan Elektrik 2,28 2,42 -5,79
Yataş 5,95 6,31 -5,71
Beşiktaş Futbol Yat. 2,10 2,21 -4,98
Fenerbahçe Futbol 15,91 16,56 -3,93
Ülker Bisküvi 20,14 20,90 -3,64
İhlas Holding 0,59 0,61 -3,28
Parsan 13,31 13,76 -3,27
Galatasaray Sportif 1,66 1,71 -2,92
Karsan Otomotiv 1,28 1,30 -1,54
Bim Mağazalar 45,22 45,92 -1,52
MLP Sağlık 14,51 14,72 -1,43
Coca Cola İçecek 31,38 31,76 -1,20
Anadolu Cam 3,36 3,40 -1,18
Mavi Giyim 44,98 45,50 -1,14
Tukaş 6,50 6,57 -1,07
GSD Holding 0,94 0,95 -1,05
Ege Endüstri 476,00 480,90 -1,02
Eczacıbaşı İlaç 3,05 3,08 -0,97
Doğuş Otomotiv 9,16 9,25 -0,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:48 Kaynak: AA
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