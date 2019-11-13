Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,15 1,23 -6,50 Tukaş 6,31 6,50 -2,92 Yataş...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,15 1,23 -6,50
Tukaş 6,31 6,50 -2,92
Yataş 5,80 5,95 -2,52
Sabancı Holding 8,66 8,88 -2,48
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 1,67 -2,40
Turkcell 13,10 13,35 -1,87
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,17 -1,71
İhlas Gayrimenkul 0,74 0,75 -1,33
Kordsa Teknik Tekstil 11,62 11,77 -1,27
Ereğli Demir Çelik 7,30 7,38 -1,08
Halk GMYO 0,97 0,98 -1,02
Beşiktaş Futbol Yat. 2,08 2,10 -0,95
Şekerbank 1,04 1,05 -0,95
Zorlu Enerji 1,25 1,26 -0,79
Karsan Otomotiv 1,27 1,28 -0,78
İttifak Holding 3,87 3,90 -0,77
Aksa Enerji 2,90 2,92 -0,68
Eczacıbaşı İlaç 3,03 3,05 -0,66
Otokar 144,00 144,90 -0,62
Doğan Holding 1,63 1,64 -0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Yataş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:56 Kaynak: AA
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