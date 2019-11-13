Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,15
|1,23
|-6,50
|Tukaş
|6,31
|6,50
|-2,92
|Yataş
|5,80
|5,95
|-2,52
|Sabancı Holding
|8,66
|8,88
|-2,48
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|1,67
|-2,40
|Turkcell
|13,10
|13,35
|-1,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|1,17
|-1,71
|İhlas Gayrimenkul
|0,74
|0,75
|-1,33
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,62
|11,77
|-1,27
|Ereğli Demir Çelik
|7,30
|7,38
|-1,08
|Halk GMYO
|0,97
|0,98
|-1,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,08
|2,10
|-0,95
|Şekerbank
|1,04
|1,05
|-0,95
|Zorlu Enerji
|1,25
|1,26
|-0,79
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,28
|-0,78
|İttifak Holding
|3,87
|3,90
|-0,77
|Aksa Enerji
|2,90
|2,92
|-0,68
|Eczacıbaşı İlaç
|3,03
|3,05
|-0,66
|Otokar
|144,00
|144,90
|-0,62
|Doğan Holding
|1,63
|1,64
|-0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)