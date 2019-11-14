Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,31 2,88 -19,79 T.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,31 2,88 -19,79
T. Halk Bankası 5,69 5,94 -4,21
Kardemir (D) 2,30 2,37 -2,95
Çelebi 98,55 101,50 -2,91
Şekerbank 1,01 1,04 -2,88
Vakıflar Bankası 4,69 4,82 -2,70
Tekfen Holding 17,97 18,45 -2,60
Mavi Giyim 43,86 45,00 -2,53
Doğuş Otomotiv 8,98 9,21 -2,50
Tüpraş 123,40 126,40 -2,37
T.S.K.B. 0,92 0,94 -2,13
Garanti Bankası 9,74 9,95 -2,11
Kordsa Teknik Tekstil 11,38 11,62 -2,07
Halk GMYO 0,95 0,97 -2,06
Bera Holding 4,00 4,08 -1,96
Şok Marketler 9,62 9,81 -1,94
Bim Mağazalar 45,00 45,88 -1,92
Şişe Cam 4,48 4,56 -1,75
İş Bankası (C) 6,17 6,28 -1,75
Pegasus 74,70 76,00 -1,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:56 Kaynak: AA
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