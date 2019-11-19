Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,46 1,53 -4,58 Bera Holding 3,97 4,10 -3,17 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,46 1,53 -4,58
Bera Holding 3,97 4,10 -3,17
İpek Doğal Enerji 6,74 6,90 -2,32
Gübre Fabrik. 6,50 6,65 -2,26
Beşiktaş Futbol Yat. 2,22 2,26 -1,77
İhlas Holding 0,65 0,66 -1,52
Hektaş 6,77 6,87 -1,46
Odaş Elektrik 1,53 1,55 -1,29
Koza Madencilik 9,56 9,68 -1,24
Koza Altın 76,05 77,00 -1,23
Fenerbahçe Futbol 16,47 16,67 -1,20
Pegasus 75,95 76,85 -1,17
Galatasaray Sportif 1,74 1,76 -1,14
İş Fin.Kir. 2,70 2,73 -1,10
Ford Otosan 66,35 67,02 -1,00
Tofaş Oto. Fab. 24,64 24,88 -0,96
Türk Hava Yolları 14,12 14,22 -0,70
Çemtaş 7,23 7,28 -0,69
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,66 1,67 -0,60
İttifak Holding 3,80 3,82 -0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Fenerbahçe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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