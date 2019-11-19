Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,46
|1,53
|-4,58
|Bera Holding
|3,97
|4,10
|-3,17
|İpek Doğal Enerji
|6,74
|6,90
|-2,32
|Gübre Fabrik.
|6,50
|6,65
|-2,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,22
|2,26
|-1,77
|İhlas Holding
|0,65
|0,66
|-1,52
|Hektaş
|6,77
|6,87
|-1,46
|Odaş Elektrik
|1,53
|1,55
|-1,29
|Koza Madencilik
|9,56
|9,68
|-1,24
|Koza Altın
|76,05
|77,00
|-1,23
|Fenerbahçe Futbol
|16,47
|16,67
|-1,20
|Pegasus
|75,95
|76,85
|-1,17
|Galatasaray Sportif
|1,74
|1,76
|-1,14
|İş Fin.Kir.
|2,70
|2,73
|-1,10
|Ford Otosan
|66,35
|67,02
|-1,00
|Tofaş Oto. Fab.
|24,64
|24,88
|-0,96
|Türk Hava Yolları
|14,12
|14,22
|-0,70
|Çemtaş
|7,23
|7,28
|-0,69
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,66
|1,67
|-0,60
|İttifak Holding
|3,80
|3,82
|-0,52