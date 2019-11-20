Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,30 1,46 -10,96 Otokar 148,50 154,10 -3,63 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,30 1,46 -10,96
Otokar 148,50 154,10 -3,63
Netaş Telekom. 10,18 10,50 -3,05
Gübre Fabrik. 6,32 6,50 -2,77
Sasa Polyester 6,32 6,47 -2,32
Tümosan Motor ve Traktör 5,27 5,39 -2,23
Eczacıbaşı İlaç 3,15 3,22 -2,17
Güneş Sigorta 1,92 1,96 -2,04
İş Bankası (C) 6,28 6,41 -2,03
Şişe Cam 4,65 4,74 -1,90
Migros Ticaret 24,24 24,70 -1,86
Ereğli Demir Çelik 7,48 7,62 -1,84
Tofaş Oto. Fab. 24,20 24,64 -1,79
Kerevitaş Gıda 2,78 2,83 -1,77
Afyon Çimento 4,62 4,70 -1,70
TAV Havalimanları 28,00 28,48 -1,69
Park Elek.Madencilik 2,92 2,97 -1,68
Çelebi 97,45 99,10 -1,66
Kordsa Teknik Tekstil 11,51 11,70 -1,62
Gersan Elektrik 2,47 2,51 -1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Otokar, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:44 Kaynak: AA
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