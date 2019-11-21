Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,62 0,64 -3,13 İttifak Holding 3,70 3,80 -2,63 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,62 0,64 -3,13
İttifak Holding 3,70 3,80 -2,63
Koza Madencilik 9,59 9,83 -2,44
Otokar 145,00 148,50 -2,36
Doğuş Otomotiv 9,25 9,46 -2,22
Gübre Fabrik. 6,18 6,32 -2,22
Anadolu Cam 3,48 3,55 -1,97
Beşiktaş Futbol Yat. 2,22 2,26 -1,77
Göltaş Çimento 15,12 15,39 -1,75
Turkcell 13,20 13,43 -1,71
Hektaş 6,59 6,70 -1,64
Koza Altın 75,40 76,55 -1,50
Türk Hava Yolları 13,75 13,95 -1,43
Karsan Otomotiv 1,41 1,43 -1,40
Mavi Giyim 43,24 43,82 -1,32
Tukaş 7,20 7,29 -1,23
Global Yat. Holding 4,09 4,14 -1,21
Konya Çimento 228,40 231,10 -1,17
Netaş Telekom. 10,08 10,18 -0,98
T.S.K.B. 1,01 1,02 -0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, İhlas Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:38 Kaynak: AA
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