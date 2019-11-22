Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 22,80 24,74 -7,84 Gersan Elektrik 2,68 2,84 -5,63 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 22,80 24,74 -7,84
Gersan Elektrik 2,68 2,84 -5,63
Doğuş Otomotiv 8,97 9,25 -3,03
Otokar 141,50 145,00 -2,41
Fenerbahçe Futbol 15,91 16,30 -2,39
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,43 -2,33
Eczacıbaşı İlaç 3,41 3,49 -2,29
Metro Holding 1,36 1,39 -2,16
TAV Havalimanları 27,66 28,22 -1,98
Doğan Holding 1,70 1,73 -1,73
İpek Doğal Enerji 6,64 6,75 -1,63
Karsan Otomotiv 1,39 1,41 -1,42
Koza Altın 74,35 75,40 -1,39
Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 2,22 -1,35
Emlak Konut GMYO 1,46 1,48 -1,35
Parsan 13,83 14,01 -1,28
İhlas Gayrimenkul 0,79 0,80 -1,25
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 1,74 -1,15
Anadolu Cam 3,44 3,48 -1,15
Gübre Fabrik. 6,11 6,18 -1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:20 Kaynak: AA
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