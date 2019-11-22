Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 22,80 24,74 -7,84 Gersan Elektrik 2,68 2,84 -5,63 Doğuş Otomotiv 8,97 9,25 -3,03 Otokar 141,50 145,00 -2,41 Fenerbahçe Futbol 15,91 16,30 -2,39 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,43 -2,33 Eczacıbaşı İlaç 3,41 3,49 -2,29 Metro Holding 1,36 1,39 -2,16 TAV Havalimanları 27,66 28,22 -1,98 Doğan Holding 1,70 1,73 -1,73 İpek Doğal Enerji 6,64 6,75 -1,63 Karsan Otomotiv 1,39 1,41 -1,42 Koza Altın 74,35 75,40 -1,39 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 2,22 -1,35 Emlak Konut GMYO 1,46 1,48 -1,35 Parsan 13,83 14,01 -1,28 İhlas Gayrimenkul 0,79 0,80 -1,25 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,72 1,74 -1,15 Anadolu Cam 3,44 3,48 -1,15 Gübre Fabrik. 6,11 6,18 -1,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)