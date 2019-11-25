Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 3,26 3,41 -4,40 Bera Holding 3,87 4,00 -3,25 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı İlaç 3,26 3,41 -4,40
Bera Holding 3,87 4,00 -3,25
Fenerbahçe Futbol 15,43 15,91 -3,02
Tümosan Motor ve Traktör 5,29 5,45 -2,94
Migros Ticaret 22,14 22,80 -2,89
Vestel 10,43 10,74 -2,89
Aselsan 18,72 19,26 -2,80
Halk GMYO 1,04 1,07 -2,80
Yapı ve Kredi Bank. 2,44 2,51 -2,79
Sabancı Holding 9,00 9,25 -2,70
Aksa 11,62 11,94 -2,68
Güneş Sigorta 1,86 1,91 -2,62
Tekfen Holding 18,55 19,04 -2,57
İş Bankası (C) 6,07 6,23 -2,57
Doğuş Otomotiv 8,74 8,97 -2,56
İpek Doğal Enerji 6,47 6,64 -2,56
Türk Telekom 6,93 7,11 -2,53
Odaş Elektrik 1,57 1,61 -2,48
Tüpraş 122,60 125,70 -2,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,42 -2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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