Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı İlaç
|3,26
|3,41
|-4,40
|Bera Holding
|3,87
|4,00
|-3,25
|Fenerbahçe Futbol
|15,43
|15,91
|-3,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,29
|5,45
|-2,94
|Migros Ticaret
|22,14
|22,80
|-2,89
|Vestel
|10,43
|10,74
|-2,89
|Aselsan
|18,72
|19,26
|-2,80
|Halk GMYO
|1,04
|1,07
|-2,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|2,51
|-2,79
|Sabancı Holding
|9,00
|9,25
|-2,70
|Aksa
|11,62
|11,94
|-2,68
|Güneş Sigorta
|1,86
|1,91
|-2,62
|Tekfen Holding
|18,55
|19,04
|-2,57
|İş Bankası (C)
|6,07
|6,23
|-2,57
|Doğuş Otomotiv
|8,74
|8,97
|-2,56
|İpek Doğal Enerji
|6,47
|6,64
|-2,56
|Türk Telekom
|6,93
|7,11
|-2,53
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,61
|-2,48
|Tüpraş
|122,60
|125,70
|-2,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,42
|-2,38