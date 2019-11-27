Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,51 3,74 -6,15 Migros Ticaret 21,90 22,86 -4,20 Gübre Fabrik. 6,30 6,49 -2,93 Pegasus 74,35 76,10 -2,30 Otokar 139,90 143,10 -2,24 Aksa Enerji 3,58 3,66 -2,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 1,45 -2,07 Enerjisa Enerji 7,12 7,27 -2,06 Yapı ve Kredi Bank. 2,43 2,48 -2,02 MLP Sağlık 15,47 15,78 -1,96 Vakıflar Bankası 5,07 5,17 -1,93 Mavi Giyim 45,36 46,20 -1,82 TAV Havalimanları 27,32 27,82 -1,80 Gözde Girişim 3,97 4,04 -1,73 Tofaş Oto. Fab. 23,96 24,38 -1,72 Petkim 3,60 3,66 -1,64 Coca Cola İçecek 34,66 35,20 -1,53 Deva Holding 7,88 8,00 -1,50 Metro Holding 1,37 1,39 -1,44 Ereğli Demir Çelik 7,79 7,90 -1,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)