Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,51 3,74 -6,15 Migros Ticaret 21,90 22,86 -4,20 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 3,51 3,74 -6,15
Migros Ticaret 21,90 22,86 -4,20
Gübre Fabrik. 6,30 6,49 -2,93
Pegasus 74,35 76,10 -2,30
Otokar 139,90 143,10 -2,24
Aksa Enerji 3,58 3,66 -2,19
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,42 1,45 -2,07
Enerjisa Enerji 7,12 7,27 -2,06
Yapı ve Kredi Bank. 2,43 2,48 -2,02
MLP Sağlık 15,47 15,78 -1,96
Vakıflar Bankası 5,07 5,17 -1,93
Mavi Giyim 45,36 46,20 -1,82
TAV Havalimanları 27,32 27,82 -1,80
Gözde Girişim 3,97 4,04 -1,73
Tofaş Oto. Fab. 23,96 24,38 -1,72
Petkim 3,60 3,66 -1,64
Coca Cola İçecek 34,66 35,20 -1,53
Deva Holding 7,88 8,00 -1,50
Metro Holding 1,37 1,39 -1,44
Ereğli Demir Çelik 7,79 7,90 -1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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