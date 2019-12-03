Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 3,11 3,34 -6,89 İhlas Holding 0,75 0,80 -6,25 Karsan Otomotiv 1,43 1,48 -3,38 Otokar 146,70 151,50 -3,17 Galatasaray Sportif 2,18 2,25 -3,11 Kardemir (D) 2,39 2,46 -2,85 Mavi Giyim 45,10 46,36 -2,72 Fenerbahçe Futbol 15,77 16,21 -2,71 Koç Holding 20,16 20,70 -2,61 GSD Holding 1,15 1,18 -2,54 Ereğli Demir Çelik 8,06 8,27 -2,54 Hektaş 7,32 7,50 -2,40 Garanti Bankası 9,90 10,14 -2,37 Sasa Polyester 6,42 6,57 -2,28 Tüpraş 120,20 123,00 -2,28 Anadolu Efes 21,60 22,08 -2,17 Kerevitaş Gıda 2,89 2,95 -2,03 Türk Hava Yolları 13,61 13,89 -2,02 Çemtaş 7,90 8,06 -1,99 Ford Otosan 63,05 64,30 -1,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)