Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 13,12 14,08 -6,82
Metro Holding 1,50 1,59 -5,66
Polisan Holding 2,77 2,85 -2,81
Eczacıbaşı İlaç 3,55 3,65 -2,74
İttifak Holding 4,00 4,11 -2,68
Vakıflar Bankası 5,10 5,24 -2,67
Şekerbank 1,20 1,23 -2,44
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,84 1,88 -2,13
Tekfen Holding 18,22 18,61 -2,10
Koza Altın 74,75 76,35 -2,10
İpek Doğal Enerji 6,77 6,91 -2,03
ASELSAN 19,35 19,68 -1,68
ICBC Turkey Bank 5,04 5,12 -1,56
Soda Sanayii 5,93 6,02 -1,50
Arçelik 20,12 20,42 -1,47
Doğuş Otomotiv 9,13 9,26 -1,40
İhlas Holding 0,75 0,76 -1,32
Ford Otosan 64,75 65,60 -1,30
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,67 1,69 -1,18
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,86 -1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:56 Kaynak: AA
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