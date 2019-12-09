Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,40 1,50 -6,67 Kerevitaş Gıda 2,92 3,04 -3,95 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,40 1,50 -6,67
Kerevitaş Gıda 2,92 3,04 -3,95
Şok Marketler 9,54 9,91 -3,73
Fenerbahçe Futbol 15,40 15,85 -2,84
İpek Doğal Enerji 6,61 6,77 -2,36
ICBC Turkey Bank 4,93 5,04 -2,18
Turkcell 13,54 13,84 -2,17
MLP Sağlık 14,48 14,80 -2,16
Enerjisa Enerji 7,59 7,74 -1,94
T.S.K.B. 1,14 1,16 -1,72
Ülker Bisküvi 21,36 21,72 -1,66
Koza Madencilik 9,61 9,77 -1,64
Güneş Sigorta 1,89 1,92 -1,56
Akbank 7,67 7,77 -1,29
Alarko Holding 5,41 5,48 -1,28
Arçelik 19,88 20,12 -1,19
Halkbank 5,80 5,87 -1,19
İş Bankası (C) 6,13 6,20 -1,13
Türk Telekom 7,15 7,23 -1,11
Netaş Telekom. 13,00 13,12 -0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Kerevitaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:02 Kaynak: AA
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