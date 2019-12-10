Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,47 1,60 -8,13 Metro Holding 1,29 1,40 -7,86 İttifak Holding 3,74 4,00 -6,50 Beşiktaş Futbol Yat. 2,82 2,99 -5,69 Konya Çimento 261,00 275,50 -5,26 Afyon Çimento 6,59 6,90 -4,49 Coca Cola İçecek 34,22 35,56 -3,77 Arçelik 19,20 19,88 -3,42 Göltaş Çimento 17,02 17,60 -3,30 MLP Sağlık 14,01 14,48 -3,25 Netaş Telekom. 12,58 13,00 -3,23 Global Yat. Holding 4,53 4,68 -3,21 Gersan Elektrik 3,05 3,14 -2,87 ICBC Turkey Bank 4,79 4,93 -2,84 Yataş 6,34 6,52 -2,76 Tümosan Motor ve Traktör 5,72 5,87 -2,56 Doğan Holding 1,97 2,02 -2,48 Otokar 144,40 148,00 -2,43 Migros Ticaret 22,74 23,30 -2,40 Aksa 12,80 13,10 -2,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)