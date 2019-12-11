Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 2,70 2,82 -4,26
Afyon Çimento 6,34 6,59 -3,79
Fenerbahçe Futbol 14,79 15,26 -3,08
Doğan Holding 1,91 1,97 -3,05
Alarko GMYO 91,55 93,80 -2,40
Galatasaray Sportif 2,19 2,24 -2,23
Türk Telekom 7,02 7,18 -2,23
Konya Çimento 255,20 261,00 -2,22
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,46 -2,17
Emlak Konut GMYO 1,48 1,51 -1,99
Yataş 6,23 6,34 -1,74
Şekerbank 1,18 1,20 -1,67
Bera Holding 3,70 3,76 -1,60
Polisan Holding 2,72 2,76 -1,45
Tofaş Oto. Fab. 24,72 25,08 -1,44
Ülker Bisküvi 21,20 21,48 -1,30
Park Elek.Madencilik 3,06 3,10 -1,29
Zorlu Enerji 1,57 1,59 -1,26
ICBC Turkey Bank 4,73 4,79 -1,25
İhlas Holding 0,79 0,80 -1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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