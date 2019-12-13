Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|10,00
|11,23
|-10,95
|Netaş Telekom.
|13,59
|14,28
|-4,83
|Global Yat. Holding
|4,80
|5,02
|-4,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|0,47
|-4,26
|İhlas Holding
|0,76
|0,79
|-3,80
|Alarko GMYO
|92,55
|95,95
|-3,54
|Gözde Girişim
|4,66
|4,83
|-3,52
|Çelebi
|112,60
|116,50
|-3,35
|Zorlu Enerji
|1,55
|1,60
|-3,13
|Şişe Cam
|5,00
|5,15
|-2,91
|Koza Altın
|73,75
|75,65
|-2,51
|Çemtaş
|8,04
|8,24
|-2,43
|Odaş Elektrik
|2,03
|2,08
|-2,40
|Koza Madencilik
|9,44
|9,67
|-2,38
|İpek Doğal Enerji
|6,67
|6,83
|-2,34
|Kerevitaş Gıda
|3,01
|3,08
|-2,27
|GSD Holding
|1,29
|1,32
|-2,27
|Enerjisa Enerji
|7,67
|7,84
|-2,17
|Pegasus
|79,60
|81,05
|-1,79
|Trakya Cam
|3,37
|3,43
|-1,75