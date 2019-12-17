Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,31 2,45 -5,71 Aksa Enerji 3,81 3,97 -4,03 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,31 2,45 -5,71
Aksa Enerji 3,81 3,97 -4,03
İhlas Holding 0,73 0,76 -3,95
Netaş Telekom. 13,20 13,71 -3,72
Beşiktaş Futbol Yat. 2,77 2,87 -3,48
Ford Otosan 66,70 68,50 -2,63
T.S.K.B. 1,12 1,15 -2,61
Eczacıbaşı İlaç 3,63 3,72 -2,42
Konya Çimento 264,10 270,50 -2,37
Ülker Bisküvi 21,70 22,22 -2,34
Gersan Elektrik 3,16 3,23 -2,17
Doğan Holding 1,83 1,87 -2,14
Polisan Holding 3,01 3,07 -1,95
Torunlar GMYO 2,56 2,61 -1,92
Odaş Elektrik 2,11 2,15 -1,86
Koç Holding 19,80 20,16 -1,79
Şekerbank 1,22 1,24 -1,61
Çemtaş 7,90 8,02 -1,50
Alarko Holding 5,51 5,59 -1,43
Doğuş Otomotiv 9,71 9,85 -1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Galatasaray, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim

Son Dakika Haberleri
00:29 Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı - Son Dakika Ekonomi
00:13 İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor - Son Dakika Ekonomi
00:06 Azerbaycan ve Ukrayna ekonomik ilişkileri geliştirecek - Son Dakika Ekonomi
23:46 Türkiye'ye yaptırım içeren tasarı Senato'dan geçti - Son Dakika Ekonomi
23:06 Hazine, avro cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirecek - Son Dakika Ekonomi
21:52 Son dakika: Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 01:34:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]