Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,31
|2,45
|-5,71
|Aksa Enerji
|3,81
|3,97
|-4,03
|İhlas Holding
|0,73
|0,76
|-3,95
|Netaş Telekom.
|13,20
|13,71
|-3,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,77
|2,87
|-3,48
|Ford Otosan
|66,70
|68,50
|-2,63
|T.S.K.B.
|1,12
|1,15
|-2,61
|Eczacıbaşı İlaç
|3,63
|3,72
|-2,42
|Konya Çimento
|264,10
|270,50
|-2,37
|Ülker Bisküvi
|21,70
|22,22
|-2,34
|Gersan Elektrik
|3,16
|3,23
|-2,17
|Doğan Holding
|1,83
|1,87
|-2,14
|Polisan Holding
|3,01
|3,07
|-1,95
|Torunlar GMYO
|2,56
|2,61
|-1,92
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,15
|-1,86
|Koç Holding
|19,80
|20,16
|-1,79
|Şekerbank
|1,22
|1,24
|-1,61
|Çemtaş
|7,90
|8,02
|-1,50
|Alarko Holding
|5,51
|5,59
|-1,43
|Doğuş Otomotiv
|9,71
|9,85
|-1,42