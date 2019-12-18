Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|8,11
|8,45
|-4,02
|Aksa Enerji
|3,66
|3,81
|-3,94
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,85
|1,92
|-3,65
|Afyon Çimento
|6,20
|6,43
|-3,58
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|1,51
|-3,31
|Çemaş Döküm
|1,60
|1,65
|-3,03
|Gözde Girişim
|4,78
|4,92
|-2,85
|Doğuş Otomotiv
|9,46
|9,71
|-2,57
|Alarko GMYO
|89,50
|91,75
|-2,45
|Güneş Sigorta
|2,52
|2,58
|-2,33
|Göltaş Çimento
|17,18
|17,58
|-2,28
|Albaraka Türk
|1,31
|1,34
|-2,24
|Doğan Holding
|1,79
|1,83
|-2,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,36
|12,63
|-2,14
|Tekfen Holding
|18,17
|18,55
|-2,05
|Çelebi
|114,50
|116,60
|-1,80
|T.S.K.B.
|1,10
|1,12
|-1,79
|Trakya Cam
|3,36
|3,42
|-1,75
|Net Holding
|2,24
|2,28
|-1,75
|Koza Madencilik
|9,27
|9,43
|-1,70