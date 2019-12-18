Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 8,11 8,45 -4,02 Aksa Enerji 3,66 3,81 -3,94 A.V.O.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 8,11 8,45 -4,02
Aksa Enerji 3,66 3,81 -3,94
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,85 1,92 -3,65
Afyon Çimento 6,20 6,43 -3,58
Emlak Konut GMYO 1,46 1,51 -3,31
Çemaş Döküm 1,60 1,65 -3,03
Gözde Girişim 4,78 4,92 -2,85
Doğuş Otomotiv 9,46 9,71 -2,57
Alarko GMYO 89,50 91,75 -2,45
Güneş Sigorta 2,52 2,58 -2,33
Göltaş Çimento 17,18 17,58 -2,28
Albaraka Türk 1,31 1,34 -2,24
Doğan Holding 1,79 1,83 -2,19
Kordsa Teknik Tekstil 12,36 12,63 -2,14
Tekfen Holding 18,17 18,55 -2,05
Çelebi 114,50 116,60 -1,80
T.S.K.B. 1,10 1,12 -1,79
Trakya Cam 3,36 3,42 -1,75
Net Holding 2,24 2,28 -1,75
Koza Madencilik 9,27 9,43 -1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Deva Holding, Aksa Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız
Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor BDDK, bankaların swap işlemlerini sınırladı Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok

Son Dakika Haberleri
00:58 Çandır: Yerli muzun sonu nara benzemesin - Son Dakika Ekonomi
23:43 SunExpress'in çevreciliği tescillendi - Son Dakika Ekonomi
22:38 Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat için protokol imzalandı - Son Dakika Ekonomi
22:08 BDDK, neden swapta düzenleme yaptı? - Son Dakika Ekonomi
21:58 Corendon, yerli dijital havayolu markası seçildi - Son Dakika Ekonomi
21:30 Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız - Son Dakika Ekonomi
21:26 Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 01:11:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]