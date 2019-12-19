Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,29
|2,52
|-9,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,59
|0,62
|-4,84
|Odaş Elektrik
|2,18
|2,26
|-3,54
|Göltaş Çimento
|16,82
|17,18
|-2,10
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|1,46
|-2,05
|Sabancı Holding
|9,34
|9,52
|-1,89
|Çemaş Döküm
|1,57
|1,60
|-1,88
|Anadolu Cam
|3,99
|4,05
|-1,48
|Arçelik
|19,32
|19,60
|-1,43
|Park Elek.Madencilik
|2,92
|2,96
|-1,35
|Doğuş Otomotiv
|9,34
|9,46
|-1,27
|Konya Çimento
|261,90
|265,00
|-1,17
|Fenerbahçe Futbol
|15,94
|16,10
|-0,99
|Koç Holding
|19,77
|19,96
|-0,95
|Global Yat. Holding
|4,70
|4,74
|-0,84
|Şekerbank
|1,19
|1,20
|-0,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|2,41
|-0,83
|ICBC Turkey Bank
|4,81
|4,85
|-0,82
|Enka İnşaat
|6,18
|6,23
|-0,80
|GSD Holding
|1,33
|1,34
|-0,75