Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,16
|2,29
|-5,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,59
|-3,39
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,18
|-3,21
|Çemaş Döküm
|1,52
|1,57
|-3,18
|Galatasaray Sportif
|2,35
|2,42
|-2,89
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,73
|1,78
|-2,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,73
|2,80
|-2,50
|GSD Holding
|1,30
|1,33
|-2,26
|Afyon Çimento
|6,11
|6,24
|-2,08
|Anadolu Efes
|22,32
|22,74
|-1,85
|Turkcell
|13,63
|13,87
|-1,73
|Albaraka Türk
|1,35
|1,37
|-1,46
|Bera Holding
|3,56
|3,61
|-1,39
|Netaş Telekom.
|12,91
|13,09
|-1,38
|Global Yat. Holding
|4,64
|4,70
|-1,28
|Gersan Elektrik
|3,11
|3,15
|-1,27
|İş Fin.Kir.
|3,28
|3,32
|-1,20
|Migros Ticaret
|23,72
|24,00
|-1,17
|Şok Marketler
|10,23
|10,35
|-1,16
|Çelebi
|112,50
|113,80
|-1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)