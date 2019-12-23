Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 7,86 8,37 -6,09 Galatasaray Sportif 2,21 2,35 -5,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,68 1,73 -2,89 Beşiktaş Futbol Yat. 2,67 2,73 -2,20 Güneş Sigorta 2,12 2,16 -1,85 İş Fin.Kir. 3,22 3,28 -1,83 Koza Madencilik 9,98 10,13 -1,48 Odaş Elektrik 2,08 2,11 -1,42 Kerevitaş Gıda 3,16 3,19 -0,94 Koza Altın 74,90 75,60 -0,93 Afyon Çimento 6,07 6,11 -0,65 Parsan 15,44 15,54 -0,64 Vakıflar Bankası 5,07 5,10 -0,59 Ege Endüstri 558,00 561,20 -0,57 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,84 1,85 -0,54 Alarko GMYO 91,40 91,80 -0,44 Gözde Girişim 4,84 4,86 -0,41 Otokar 153,10 153,60 -0,33 Tofaş Oto. Fab. 26,62 26,68 -0,22 Enka İnşaat 6,16 6,17 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)