Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|7,86
|8,37
|-6,09
|Galatasaray Sportif
|2,21
|2,35
|-5,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,68
|1,73
|-2,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,67
|2,73
|-2,20
|Güneş Sigorta
|2,12
|2,16
|-1,85
|İş Fin.Kir.
|3,22
|3,28
|-1,83
|Koza Madencilik
|9,98
|10,13
|-1,48
|Odaş Elektrik
|2,08
|2,11
|-1,42
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|3,19
|-0,94
|Koza Altın
|74,90
|75,60
|-0,93
|Afyon Çimento
|6,07
|6,11
|-0,65
|Parsan
|15,44
|15,54
|-0,64
|Vakıflar Bankası
|5,07
|5,10
|-0,59
|Ege Endüstri
|558,00
|561,20
|-0,57
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,84
|1,85
|-0,54
|Alarko GMYO
|91,40
|91,80
|-0,44
|Gözde Girişim
|4,84
|4,86
|-0,41
|Otokar
|153,10
|153,60
|-0,33
|Tofaş Oto. Fab.
|26,62
|26,68
|-0,22
|Enka İnşaat
|6,16
|6,17
|-0,16