Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|1,15
|-1,74
|Enerjisa Enerji
|7,67
|7,80
|-1,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|0,63
|-1,59
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|1,45
|-1,38
|İttifak Holding
|3,95
|4,00
|-1,25
|Odaş Elektrik
|2,07
|2,09
|-0,96
|MLP Sağlık
|16,20
|16,34
|-0,86
|Bera Holding
|3,65
|3,68
|-0,82
|Eczacıbaşı İlaç
|3,76
|3,79
|-0,79
|İskenderun Demir Çelik
|7,95
|8,01
|-0,75
|Torunlar GMYO
|2,68
|2,70
|-0,74
|Göltaş Çimento
|17,49
|17,62
|-0,74
|TAV Havalimanları
|29,26
|29,46
|-0,68
|Alarko Holding
|5,90
|5,94
|-0,67
|Halkbank
|5,91
|5,95
|-0,67
|Alarko GMYO
|90,55
|91,15
|-0,66
|Koç Holding
|19,91
|20,04
|-0,65
|Coca Cola İçecek
|37,50
|37,74
|-0,64
|Zorlu Enerji
|1,73
|1,74
|-0,57
|Anadolu Grubu Holding
|17,70
|17,80
|-0,56