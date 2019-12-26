Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,85 0,90 -5,56 Çelebi 107,30 113,50 -5,46 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,85 0,90 -5,56
Çelebi 107,30 113,50 -5,46
Vestel 13,86 14,32 -3,21
İpek Doğal Enerji 7,98 8,22 -2,92
Koza Madencilik 10,25 10,53 -2,66
İhlas Gayrimenkul 1,10 1,13 -2,65
İttifak Holding 3,85 3,95 -2,53
Galatasaray Sportif 2,19 2,24 -2,23
Gersan Elektrik 3,32 3,39 -2,06
Albaraka Türk 1,44 1,47 -2,04
Polisan Holding 3,05 3,11 -1,93
Tümosan Motor ve Traktör 6,74 6,87 -1,89
Çemaş Döküm 1,56 1,59 -1,89
Zorlu Enerji 1,70 1,73 -1,73
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 0,62 -1,61
Kerevitaş Gıda 3,15 3,20 -1,56
Sasa Polyester 7,60 7,72 -1,55
Metro Holding 1,38 1,40 -1,43
Alarko GMYO 89,35 90,55 -1,33
Şişe Cam 5,30 5,37 -1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, İhlas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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