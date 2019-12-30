Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,99 2,10 -5,24 Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 2,63 -4,56 Galatasaray Sportif 2,05 2,14 -4,21 Tümosan Motor ve Traktör 6,22 6,47 -3,86 Fenerbahçe Futbol 14,74 15,25 -3,34 Afyon Çimento 6,27 6,44 -2,64 Enerjisa Enerji 7,37 7,55 -2,38 Koza Altın 73,75 75,45 -2,25 Gersan Elektrik 3,21 3,28 -2,13 İpek Doğal Enerji 7,73 7,89 -2,03 Vestel 12,82 13,07 -1,91 Karsan Otomotiv 1,54 1,57 -1,91 Aksa Enerji 3,87 3,93 -1,53 Çelebi 104,80 106,40 -1,50 Zorlu Enerji 1,63 1,65 -1,21 Net Holding 2,61 2,64 -1,14 Koza Madencilik 10,02 10,13 -1,09 İttifak Holding 3,76 3,80 -1,05 Tofaş Oto. Fab. 26,62 26,82 -0,75 Anadolu Cam 4,26 4,29 -0,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)