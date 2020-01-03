Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|84,90
|91,65
|-7,36
|Klimasan Klima
|19,88
|21,34
|-6,84
|Net Holding
|2,45
|2,60
|-5,77
|Bursa Çimento
|6,09
|6,44
|-5,43
|Kerevitaş Gıda
|3,14
|3,32
|-5,42
|Şekerbank
|1,29
|1,36
|-5,15
|Odaş Elektrik
|2,06
|2,17
|-5,07
|Karsan Otomotiv
|1,50
|1,58
|-5,06
|Şok Marketler
|10,26
|10,78
|-4,82
|Doğuş Otomotiv
|9,10
|9,56
|-4,81
|Torunlar GMYO
|2,64
|2,77
|-4,69
|Çelebi
|100,40
|105,30
|-4,65
|Borusan Mannesmann
|11,15
|11,67
|-4,46
|Good-Year
|4,14
|4,33
|-4,39
|Gübre Fabrik.
|8,76
|9,16
|-4,37
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,65
|-4,24
|T.S.K.B.
|1,16
|1,21
|-4,13
|Halk GMYO
|1,17
|1,22
|-4,10
|Tekfen Holding
|18,82
|19,62
|-4,08
|Bizim Mağazaları
|10,92
|11,38
|-4,04