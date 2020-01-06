Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Batı Çimento 3,62 3,98 -9,05 Kerevitaş Gıda 2,89 3,14 -7,96 ...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Batı Çimento 3,62 3,98 -9,05
Kerevitaş Gıda 2,89 3,14 -7,96
Netaş Telekom. 12,22 13,27 -7,91
Brisa 8,73 9,33 -6,43
İndeks Bilgisayar 8,93 9,47 -5,70
İş Fin.Kir. 3,74 3,96 -5,56
Çemtaş 7,78 8,22 -5,35
Bizim Mağazaları 10,35 10,92 -5,22
Türk Hava Yolları 13,53 14,26 -5,12
Erbosan 24,14 25,40 -4,96
Net Holding 2,33 2,45 -4,90
Logo Yazılım 56,50 59,35 -4,80
Gübre Fabrik. 8,34 8,76 -4,79
Bursa Çimento 5,80 6,09 -4,76
Anadolu Cam 4,05 4,25 -4,71
Karsan Otomotiv 1,43 1,50 -4,67
Good-Year 3,95 4,14 -4,59
Deva Holding 8,38 8,78 -4,56
Torunlar GMYO 2,52 2,64 -4,55
Aksa Enerji 3,63 3,80 -4,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kerevitaş, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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