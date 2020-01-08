Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,50 1,57 -4,46 Alarko GMYO 93,00 97,20 -4,32 Klimasan Klima 17,56 18,30 -4,04 Pegasus 76,60 79,40 -3,53 İpek Doğal Enerji 8,85 9,15 -3,28 Kerevitaş Gıda 2,92 3,01 -2,99 Turcas Petrol 2,69 2,77 -2,89 Karsan Otomotiv 1,41 1,45 -2,76 İş Fin.Kir. 3,77 3,87 -2,58 Batı Çimento 3,58 3,67 -2,45 Gübre Fabrik. 8,40 8,60 -2,33 Brisa 8,69 8,89 -2,25 Kartonsan 372,50 381,00 -2,23 Çemtaş 7,70 7,87 -2,16 Doğan Holding 1,83 1,87 -2,14 Mavi Giyim 53,00 54,15 -2,12 Tüpraş 120,20 122,80 -2,12 Alkim Kimya 36,42 37,18 -2,04 Torunlar GMYO 2,52 2,57 -1,95 Çimsa 8,77 8,94 -1,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)