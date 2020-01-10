Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,43 2,58 -5,81 İpek Doğal Enerji 8,63 8,97 -3,79 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,43 2,58 -5,81
İpek Doğal Enerji 8,63 8,97 -3,79
Koza Madencilik 10,34 10,64 -2,82
İş GMYO 1,82 1,87 -2,67
Koza Altın 77,60 79,25 -2,08
Tofaş Oto. Fab. 27,02 27,58 -2,03
Kartonsan 427,00 435,80 -2,02
Vestel 14,15 14,41 -1,80
İş Y. Men. Değ. 4,56 4,64 -1,72
Gözde Girişim 5,40 5,49 -1,64
Turkcell 14,49 14,70 -1,43
Güneş Sigorta 2,13 2,16 -1,39
Anadolu Efes 23,62 23,94 -1,34
Pegasus 78,10 79,10 -1,26
Deva Holding 8,82 8,93 -1,23
Enka İnşaat 6,43 6,51 -1,23
Logo Yazılım 57,30 58,00 -1,21
Klimasan Klima 18,07 18,27 -1,09
Alarko Holding 5,91 5,97 -1,01
İş Fin.Kir. 3,99 4,03 -0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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