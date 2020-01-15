Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,42 1,47 -3,40 Hektaş 10,02 10,37 -3,38 Ereğli...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,42 1,47 -3,40
Hektaş 10,02 10,37 -3,38
Ereğli Demir Çelik 9,31 9,57 -2,72
Gözde Girişim 5,25 5,38 -2,42
Tat Gıda 7,00 7,16 -2,23
Türk Telekom 8,05 8,23 -2,19
Vakıflar Bankası 6,26 6,39 -2,03
Vestel 14,58 14,87 -1,95
Enka İnşaat 6,55 6,68 -1,95
Petkim 4,05 4,13 -1,94
Batı Çimento 3,62 3,69 -1,90
Alarko GMYO 92,00 93,75 -1,87
Arçelik 21,58 21,98 -1,82
Alarko Holding 5,97 6,08 -1,81
Zorlu Enerji 1,64 1,67 -1,80
Alkim Kimya 41,06 41,74 -1,63
Tümosan Motor ve Traktör 6,83 6,94 -1,59
Good-Year 4,36 4,43 -1,58
Anadolu Cam 4,38 4,45 -1,57
Net Holding 2,51 2,55 -1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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