Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,42
|1,47
|-3,40
|Hektaş
|10,02
|10,37
|-3,38
|Ereğli Demir Çelik
|9,31
|9,57
|-2,72
|Gözde Girişim
|5,25
|5,38
|-2,42
|Tat Gıda
|7,00
|7,16
|-2,23
|Türk Telekom
|8,05
|8,23
|-2,19
|Vakıflar Bankası
|6,26
|6,39
|-2,03
|Vestel
|14,58
|14,87
|-1,95
|Enka İnşaat
|6,55
|6,68
|-1,95
|Petkim
|4,05
|4,13
|-1,94
|Batı Çimento
|3,62
|3,69
|-1,90
|Alarko GMYO
|92,00
|93,75
|-1,87
|Arçelik
|21,58
|21,98
|-1,82
|Alarko Holding
|5,97
|6,08
|-1,81
|Zorlu Enerji
|1,64
|1,67
|-1,80
|Alkim Kimya
|41,06
|41,74
|-1,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,83
|6,94
|-1,59
|Good-Year
|4,36
|4,43
|-1,58
|Anadolu Cam
|4,38
|4,45
|-1,57
|Net Holding
|2,51
|2,55
|-1,57