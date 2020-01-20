Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 18,34 18,74 -2,13 Tat Gıda 7,27 7,42 -2,02 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 18,34 18,74 -2,13
Tat Gıda 7,27 7,42 -2,02
Türk Traktör 58,15 59,15 -1,69
Odaş Elektrik 2,58 2,62 -1,53
Aksigorta 6,77 6,86 -1,31
Yataş 8,70 8,80 -1,14
MLP Sağlık 16,46 16,64 -1,08
Çelebi 104,30 105,40 -1,04
Hektaş 9,82 9,92 -1,01
Brisa 8,97 9,06 -0,99
Sabancı Holding 10,45 10,54 -0,85
Coca Cola İçecek 43,70 44,06 -0,82
Türk Telekom 7,94 8,00 -0,75
Halk GMYO 1,47 1,48 -0,68
Gözde Girişim 5,14 5,17 -0,58
Bim Mağazalar 49,34 49,54 -0,40
Otokar 165,40 166,00 -0,36
Eczacıbaşı Yatırım 10,74 10,77 -0,28
Erbosan 25,50 25,56 -0,23
TAV Havalimanları 28,82 28,88 -0,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Tat Gıda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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