Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|1,83
|1,92
|-4,69
|İş Fin.Kir.
|4,31
|4,48
|-3,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,95
|7,14
|-2,66
|Anadolu Grubu Holding
|20,30
|20,84
|-2,59
|Kardemir (D)
|3,05
|3,13
|-2,56
|Garanti Bankası
|12,17
|12,48
|-2,48
|Hektaş
|10,00
|10,25
|-2,44
|Çimsa
|9,41
|9,64
|-2,39
|Migros Ticaret
|25,72
|26,34
|-2,35
|Aksa Enerji
|4,07
|4,16
|-2,16
|Ford Otosan
|76,70
|78,20
|-1,92
|Karsan Otomotiv
|1,62
|1,65
|-1,82
|Trakya Cam
|3,51
|3,57
|-1,68
|Şişe Cam
|5,32
|5,41
|-1,66
|İş Y. Men. Değ.
|4,79
|4,87
|-1,64
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,90
|11,08
|-1,62
|İş GMYO
|1,83
|1,86
|-1,61
|Net Holding
|2,58
|2,62
|-1,53
|Çelebi
|103,60
|105,20
|-1,52
|Koç Holding
|21,08
|21,40
|-1,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)