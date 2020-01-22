Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,83 1,92 -4,69 İş Fin.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,83 1,92 -4,69
İş Fin.Kir. 4,31 4,48 -3,79
Tümosan Motor ve Traktör 6,95 7,14 -2,66
Anadolu Grubu Holding 20,30 20,84 -2,59
Kardemir (D) 3,05 3,13 -2,56
Garanti Bankası 12,17 12,48 -2,48
Hektaş 10,00 10,25 -2,44
Çimsa 9,41 9,64 -2,39
Migros Ticaret 25,72 26,34 -2,35
Aksa Enerji 4,07 4,16 -2,16
Ford Otosan 76,70 78,20 -1,92
Karsan Otomotiv 1,62 1,65 -1,82
Trakya Cam 3,51 3,57 -1,68
Şişe Cam 5,32 5,41 -1,66
İş Y. Men. Değ. 4,79 4,87 -1,64
Eczacıbaşı Yatırım 10,90 11,08 -1,62
İş GMYO 1,83 1,86 -1,61
Net Holding 2,58 2,62 -1,53
Çelebi 103,60 105,20 -1,52
Koç Holding 21,08 21,40 -1,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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