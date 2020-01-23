Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 9,62 10,04 -4,18 Türk Hava Yolları 14,24 14,72 -3,26 Torunlar GMYO 3,01 3,11 -3,22 Koza Madencilik 10,82 11,17 -3,13 Tofaş Oto. Fab. 28,10 28,98 -3,04 Emlak Konut GMYO 1,65 1,70 -2,94 Pegasus 73,05 75,10 -2,73 Kardemir (D) 2,97 3,05 -2,62 Gözde Girişim 5,08 5,21 -2,50 Vakıflar Bankası 6,64 6,80 -2,35 Mavi Giyim 60,00 61,20 -1,96 Tekfen Holding 19,97 20,34 -1,82 Alkim Kimya 44,80 45,58 -1,71 Şişe Cam 5,24 5,32 -1,50 Ford Otosan 75,60 76,70 -1,43 Trakya Cam 3,46 3,51 -1,42 Çemtaş 8,16 8,26 -1,21 Enka İnşaat 6,64 6,72 -1,19 Arçelik 21,92 22,18 -1,17 Zorlu Enerji 1,69 1,71 -1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)