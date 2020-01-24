Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|8,11
|8,31
|-2,41
|MLP Sağlık
|17,62
|18,01
|-2,17
|Aygaz
|13,67
|13,97
|-2,15
|Turkcell
|14,41
|14,72
|-2,11
|Şekerbank
|1,41
|1,44
|-2,08
|Bim Mağazalar
|50,30
|51,35
|-2,04
|Brisa
|9,25
|9,44
|-2,01
|Ford Otosan
|74,10
|75,60
|-1,98
|Alarko GMYO
|92,10
|93,80
|-1,81
|Aksigorta
|6,73
|6,83
|-1,46
|Ülker Bisküvi
|25,00
|25,36
|-1,42
|TAV Havalimanları
|28,60
|29,00
|-1,38
|Anadolu Efes
|26,00
|26,34
|-1,29
|Migros Ticaret
|25,18
|25,50
|-1,25
|Sabancı Holding
|10,27
|10,40
|-1,25
|Şişe Cam
|5,18
|5,24
|-1,15
|Ereğli Demir Çelik
|9,62
|9,73
|-1,13
|Tofaş Oto. Fab.
|27,82
|28,10
|-1,00
|Odaş Elektrik
|2,03
|2,05
|-0,98
|Koç Holding
|20,86
|21,06
|-0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)