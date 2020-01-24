Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 8,11 8,31 -2,41 MLP Sağlık 17,62 18,01 -2,17 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 8,11 8,31 -2,41
MLP Sağlık 17,62 18,01 -2,17
Aygaz 13,67 13,97 -2,15
Turkcell 14,41 14,72 -2,11
Şekerbank 1,41 1,44 -2,08
Bim Mağazalar 50,30 51,35 -2,04
Brisa 9,25 9,44 -2,01
Ford Otosan 74,10 75,60 -1,98
Alarko GMYO 92,10 93,80 -1,81
Aksigorta 6,73 6,83 -1,46
Ülker Bisküvi 25,00 25,36 -1,42
TAV Havalimanları 28,60 29,00 -1,38
Anadolu Efes 26,00 26,34 -1,29
Migros Ticaret 25,18 25,50 -1,25
Sabancı Holding 10,27 10,40 -1,25
Şişe Cam 5,18 5,24 -1,15
Ereğli Demir Çelik 9,62 9,73 -1,13
Tofaş Oto. Fab. 27,82 28,10 -1,00
Odaş Elektrik 2,03 2,05 -0,98
Koç Holding 20,86 21,06 -0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Telefon operatörlerinden deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz iletişim desteği
Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 01:09:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]