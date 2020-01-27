Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,72 1,81 -4,97 TAV Havalimanları 27,26...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,72 1,81 -4,97
TAV Havalimanları 27,26 28,60 -4,69
Güneş Sigorta 2,64 2,75 -4,00
Aygaz 13,16 13,67 -3,73
Koç Holding 20,16 20,86 -3,36
Pegasus 71,15 73,50 -3,20
Tüpraş 115,80 119,60 -3,18
Türk Hava Yolları 14,10 14,54 -3,03
Türk Traktör 56,80 58,50 -2,91
Ülker Bisküvi 24,30 25,00 -2,80
Yataş 8,75 9,00 -2,78
Gübre Fabrik. 9,01 9,26 -2,70
Soda Sanayii 6,48 6,65 -2,56
Şok Marketler 11,11 11,40 -2,54
Akbank 8,54 8,76 -2,51
Mavi Giyim 59,00 60,50 -2,48
Vakıflar Bankası 6,58 6,74 -2,37
Tekfen Holding 19,43 19,90 -2,36
Turkcell 14,09 14,41 -2,22
Bim Mağazalar 49,20 50,30 -2,19

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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