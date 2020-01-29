Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 12,16 13,00 -6,46 Netaş Telekom.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 12,16 13,00 -6,46
Netaş Telekom. 15,03 15,88 -5,35
GSD Holding 1,62 1,68 -3,57
Tat Gıda 7,32 7,58 -3,43
Anadolu Hayat Emek. 7,18 7,43 -3,36
Bizim Mağazaları 11,55 11,95 -3,35
Yapı ve Kredi Bank. 3,01 3,10 -2,90
Net Holding 2,49 2,56 -2,73
Karel Elektronik 18,04 18,53 -2,64
Kerevitaş Gıda 3,35 3,44 -2,62
Tümosan Motor ve Traktör 7,03 7,21 -2,50
Hektaş 10,30 10,55 -2,37
Eczacıbaşı İlaç 4,15 4,25 -2,35
Karsan Otomotiv 1,70 1,74 -2,30
Koza Altın 78,75 80,50 -2,17
İndeks Bilgisayar 12,94 13,22 -2,12
Logo Yazılım 65,50 66,90 -2,09
Kardemir (D) 2,83 2,89 -2,08
Kartonsan 470,10 479,90 -2,04
Torunlar GMYO 2,98 3,04 -1,97

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Telekom, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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