Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|12,16
|13,00
|-6,46
|Netaş Telekom.
|15,03
|15,88
|-5,35
|GSD Holding
|1,62
|1,68
|-3,57
|Tat Gıda
|7,32
|7,58
|-3,43
|Anadolu Hayat Emek.
|7,18
|7,43
|-3,36
|Bizim Mağazaları
|11,55
|11,95
|-3,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,01
|3,10
|-2,90
|Net Holding
|2,49
|2,56
|-2,73
|Karel Elektronik
|18,04
|18,53
|-2,64
|Kerevitaş Gıda
|3,35
|3,44
|-2,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,03
|7,21
|-2,50
|Hektaş
|10,30
|10,55
|-2,37
|Eczacıbaşı İlaç
|4,15
|4,25
|-2,35
|Karsan Otomotiv
|1,70
|1,74
|-2,30
|Koza Altın
|78,75
|80,50
|-2,17
|İndeks Bilgisayar
|12,94
|13,22
|-2,12
|Logo Yazılım
|65,50
|66,90
|-2,09
|Kardemir (D)
|2,83
|2,89
|-2,08
|Kartonsan
|470,10
|479,90
|-2,04
|Torunlar GMYO
|2,98
|3,04
|-1,97
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)