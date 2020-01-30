Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,03 2,13 -4,69 Çimsa 9,79 10,25 -4,49 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,03 2,13 -4,69
Çimsa 9,79 10,25 -4,49
Karel Elektronik 17,28 18,04 -4,21
Netaş Telekom. 14,41 15,03 -4,13
Kerevitaş Gıda 3,22 3,35 -3,88
Bizim Mağazaları 11,15 11,55 -3,46
GSD Holding 1,57 1,62 -3,09
Batı Çimento 3,80 3,92 -3,06
Şok Marketler 10,80 11,12 -2,88
Net Holding 2,42 2,49 -2,81
Gözde Girişim 4,93 5,07 -2,76
Kartonsan 457,50 470,10 -2,68
Bursa Çimento 6,58 6,76 -2,66
İş Y. Men. Değ. 4,86 4,99 -2,61
Alarko GMYO 87,70 90,00 -2,56
Logo Yazılım 63,95 65,50 -2,37
Borusan Mannesmann 12,81 13,12 -2,36
Çelebi 100,10 102,40 -2,25
Tümosan Motor ve Traktör 6,88 7,03 -2,13
Eczacıbaşı Yatırım 10,97 11,20 -2,05

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Çimsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, Meclis'te alınan imar değişikliği ve tahsis kararları nedeniyle İBB'ye dava açtı
THY, Çin seferlerini azaltma kararı aldı Son dakika: Elazığ'daki kira fırsatçıları hakkında soruşturma başlatıldı Araç alım satımında yeni dönem! Taşıt Takas Sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 01:14:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]