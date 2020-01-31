Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Telekom
|7,75
|8,04
|-3,61
|Koç Holding
|19,54
|20,14
|-2,98
|Logo Yazılım
|62,15
|63,95
|-2,81
|Tofaş Oto. Fab.
|26,40
|27,08
|-2,51
|Good-Year
|4,75
|4,87
|-2,46
|Akbank
|8,26
|8,46
|-2,36
|Tüpraş
|112,60
|115,30
|-2,34
|Kartonsan
|447,00
|457,50
|-2,30
|Vakıflar Bankası
|6,60
|6,75
|-2,22
|Sabancı Holding
|9,75
|9,96
|-2,11
|Doğuş Otomotiv
|12,03
|12,28
|-2,04
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,97
|3,03
|-1,98
|Ülker Bisküvi
|23,34
|23,80
|-1,93
|Bim Mağazalar
|48,78
|49,74
|-1,93
|Yataş
|8,40
|8,56
|-1,87
|Arçelik
|20,90
|21,28
|-1,79
|Garanti Bankası
|11,90
|12,10
|-1,65
|Batı Çimento
|3,75
|3,80
|-1,32
|MLP Sağlık
|17,42
|17,64
|-1,25
|Borusan Mannesmann
|12,66
|12,81
|-1,17
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)