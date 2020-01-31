Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 7,75 8,04 -3,61 Koç Holding 19,54 20,14 -2,98 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Telekom 7,75 8,04 -3,61
Koç Holding 19,54 20,14 -2,98
Logo Yazılım 62,15 63,95 -2,81
Tofaş Oto. Fab. 26,40 27,08 -2,51
Good-Year 4,75 4,87 -2,46
Akbank 8,26 8,46 -2,36
Tüpraş 112,60 115,30 -2,34
Kartonsan 447,00 457,50 -2,30
Vakıflar Bankası 6,60 6,75 -2,22
Sabancı Holding 9,75 9,96 -2,11
Doğuş Otomotiv 12,03 12,28 -2,04
Yapı ve Kredi Bank. 2,97 3,03 -1,98
Ülker Bisküvi 23,34 23,80 -1,93
Bim Mağazalar 48,78 49,74 -1,93
Yataş 8,40 8,56 -1,87
Arçelik 20,90 21,28 -1,79
Garanti Bankası 11,90 12,10 -1,65
Batı Çimento 3,75 3,80 -1,32
MLP Sağlık 17,42 17,64 -1,25
Borusan Mannesmann 12,66 12,81 -1,17

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Türk Telekom, Koç Holding, Tofaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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