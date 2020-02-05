Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,61 1,67 -3,59 İndeks Bilgisayar 13,17 13,59 -3,09 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,61 1,67 -3,59
İndeks Bilgisayar 13,17 13,59 -3,09
Halkbank 7,21 7,41 -2,70
Trakya Cam 3,97 4,08 -2,70
Anadolu Cam 4,31 4,40 -2,05
Şişe Cam 5,51 5,62 -1,96
Aksigorta 6,83 6,96 -1,87
Güneş Sigorta 2,68 2,73 -1,83
Tat Gıda 7,46 7,59 -1,71
Yataş 8,76 8,90 -1,57
Bim Mağazalar 48,64 49,38 -1,50
Çelebi 101,30 102,80 -1,46
Turcas Petrol 3,40 3,45 -1,45
T.S.K.B. 1,37 1,39 -1,44
Enerjisa Enerji 8,37 8,49 -1,41
Arçelik 21,42 21,72 -1,38
Torunlar GMYO 3,07 3,11 -1,29
Albaraka Türk 1,71 1,73 -1,16
Borusan Mannesmann 12,80 12,94 -1,08
Alarko GMYO 91,85 92,85 -1,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Trakya Cam, Bilgisayar, İndeks, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi
İmamoğlu müjdeyi verdi! Deprem dayanıklılık testi 8 bin liradan 300 liraya düşecek Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 00:59:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]