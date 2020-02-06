Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 71,75 74,75 -4,01 Sasa Polyester 9,24 9,46 -2,33 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 71,75 74,75 -4,01
Sasa Polyester 9,24 9,46 -2,33
Enka İnşaat 6,83 6,98 -2,15
MLP Sağlık 18,46 18,84 -2,02
Türk Telekom 7,92 8,05 -1,61
İndeks Bilgisayar 12,98 13,17 -1,44
İpek Doğal Enerji 9,97 10,10 -1,29
Koza Madencilik 10,86 11,00 -1,27
Netaş Telekom. 15,24 15,43 -1,23
Deva Holding 11,46 11,60 -1,21
Mavi Giyim 59,60 60,30 -1,16
Emlak Konut GMYO 1,72 1,74 -1,15
Güneş Sigorta 2,65 2,68 -1,12
Aygaz 13,15 13,29 -1,05
Garanti Bankası 12,27 12,38 -0,89
İş Fin.Kir. 4,47 4,51 -0,89
Anadolu Grubu Holding 19,50 19,67 -0,86
Alkim Kimya 48,28 48,68 -0,82
Hektaş 10,34 10,42 -0,77
Turkcell 14,38 14,48 -0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sasa Polyester, Pegasus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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