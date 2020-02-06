Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|71,75
|74,75
|-4,01
|Sasa Polyester
|9,24
|9,46
|-2,33
|Enka İnşaat
|6,83
|6,98
|-2,15
|MLP Sağlık
|18,46
|18,84
|-2,02
|Türk Telekom
|7,92
|8,05
|-1,61
|İndeks Bilgisayar
|12,98
|13,17
|-1,44
|İpek Doğal Enerji
|9,97
|10,10
|-1,29
|Koza Madencilik
|10,86
|11,00
|-1,27
|Netaş Telekom.
|15,24
|15,43
|-1,23
|Deva Holding
|11,46
|11,60
|-1,21
|Mavi Giyim
|59,60
|60,30
|-1,16
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,74
|-1,15
|Güneş Sigorta
|2,65
|2,68
|-1,12
|Aygaz
|13,15
|13,29
|-1,05
|Garanti Bankası
|12,27
|12,38
|-0,89
|İş Fin.Kir.
|4,47
|4,51
|-0,89
|Anadolu Grubu Holding
|19,50
|19,67
|-0,86
|Alkim Kimya
|48,28
|48,68
|-0,82
|Hektaş
|10,34
|10,42
|-0,77
|Turkcell
|14,38
|14,48
|-0,69