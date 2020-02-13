Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,62 3,74 -3,21 Bizim Mağazaları 10,21 10,50 -2,76 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,62 3,74 -3,21
Bizim Mağazaları 10,21 10,50 -2,76
Tüpraş 112,00 115,00 -2,61
Karel Elektronik 18,15 18,59 -2,37
Ege Endüstri 700,00 716,00 -2,23
İş Y. Men. Değ. 5,28 5,40 -2,22
Aygaz 12,85 13,10 -1,91
Yapı ve Kredi Bank. 2,85 2,90 -1,72
Bursa Çimento 4,59 4,67 -1,71
Şişe Cam 5,42 5,50 -1,45
Güneş Sigorta 2,77 2,81 -1,42
Odaş Elektrik 2,18 2,21 -1,36
İndeks Bilgisayar 13,10 13,28 -1,36
Migros Ticaret 25,60 25,94 -1,31
Borusan Mannesmann 12,32 12,48 -1,28
Albaraka Türk 1,62 1,64 -1,22
TAV Havalimanları 26,64 26,96 -1,19
İş Bankası (C) 7,10 7,18 -1,11
Netaş Telekom. 15,69 15,85 -1,01
Anadolu Hayat Emek. 7,70 7,77 -0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Tüpraş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mobil Dünya Kongresi'de tanıtılacak yerli otomobile koronavirus engeli
Adalar'da faytonların yerine gelen elektrikli araçları İETT işletecek İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:57:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]