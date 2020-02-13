Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,62 3,74 -3,21 Bizim Mağazaları 10,21 10,50 -2,76 Tüpraş 112,00 115,00 -2,61 Karel Elektronik 18,15 18,59 -2,37 Ege Endüstri 700,00 716,00 -2,23 İş Y. Men. Değ. 5,28 5,40 -2,22 Aygaz 12,85 13,10 -1,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,85 2,90 -1,72 Bursa Çimento 4,59 4,67 -1,71 Şişe Cam 5,42 5,50 -1,45 Güneş Sigorta 2,77 2,81 -1,42 Odaş Elektrik 2,18 2,21 -1,36 İndeks Bilgisayar 13,10 13,28 -1,36 Migros Ticaret 25,60 25,94 -1,31 Borusan Mannesmann 12,32 12,48 -1,28 Albaraka Türk 1,62 1,64 -1,22 TAV Havalimanları 26,64 26,96 -1,19 İş Bankası (C) 7,10 7,18 -1,11 Netaş Telekom. 15,69 15,85 -1,01 Anadolu Hayat Emek. 7,70 7,77 -0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)