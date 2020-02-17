Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 24,56 27,48 -10,63 İş GMYO 1,99 2,15 -7,44 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Erbosan 24,56 27,48 -10,63
İş GMYO 1,99 2,15 -7,44
Karel Elektronik 17,20 18,30 -6,01
Aksa 8,10 8,60 -5,81
Karsan Otomotiv 1,91 1,97 -3,05
Borusan Mannesmann 12,14 12,52 -3,04
İş Fin.Kir. 4,21 4,33 -2,77
İş Y. Men. Değ. 5,17 5,29 -2,27
Tat Gıda 7,43 7,55 -1,59
Vakıflar Bankası 6,45 6,55 -1,53
MLP Sağlık 17,30 17,55 -1,42
Bursa Çimento 4,44 4,50 -1,33
Kerevitaş Gıda 3,76 3,81 -1,31
Tofaş Oto. Fab. 27,30 27,66 -1,30
İş Bankası (C) 6,90 6,99 -1,29
Ege Endüstri 695,20 703,90 -1,24
Doğuş Otomotiv 12,05 12,20 -1,23
Çemtaş 8,05 8,15 -1,23
Alarko GMYO 93,00 94,05 -1,12
Yataş 8,90 9,00 -1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Erbosan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOGG'dan yeni paylaşım! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi
PPF ve Sabancı, Temsa'yı satın almak için niyet mektubu imzaladı Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt: Çalışmalar devam ediyor Son dakika: AB'den Libya kararı: Silah ambargosunu uygulamak için operasyon başlatılacak

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 01:47:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]