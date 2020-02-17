Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|24,56
|27,48
|-10,63
|İş GMYO
|1,99
|2,15
|-7,44
|Karel Elektronik
|17,20
|18,30
|-6,01
|Aksa
|8,10
|8,60
|-5,81
|Karsan Otomotiv
|1,91
|1,97
|-3,05
|Borusan Mannesmann
|12,14
|12,52
|-3,04
|İş Fin.Kir.
|4,21
|4,33
|-2,77
|İş Y. Men. Değ.
|5,17
|5,29
|-2,27
|Tat Gıda
|7,43
|7,55
|-1,59
|Vakıflar Bankası
|6,45
|6,55
|-1,53
|MLP Sağlık
|17,30
|17,55
|-1,42
|Bursa Çimento
|4,44
|4,50
|-1,33
|Kerevitaş Gıda
|3,76
|3,81
|-1,31
|Tofaş Oto. Fab.
|27,30
|27,66
|-1,30
|İş Bankası (C)
|6,90
|6,99
|-1,29
|Ege Endüstri
|695,20
|703,90
|-1,24
|Doğuş Otomotiv
|12,05
|12,20
|-1,23
|Çemtaş
|8,05
|8,15
|-1,23
|Alarko GMYO
|93,00
|94,05
|-1,12
|Yataş
|8,90
|9,00
|-1,11