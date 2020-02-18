Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,64 1,73 -5,20 Doğuş Otomotiv 11,45 12,05 -4,98 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,64 1,73 -5,20
Doğuş Otomotiv 11,45 12,05 -4,98
Tümosan Motor ve Traktör 7,22 7,54 -4,24
Çemtaş 7,71 8,05 -4,22
Karel Elektronik 16,49 17,20 -4,13
Gözde Girişim 4,66 4,85 -3,92
İndeks Bilgisayar 12,59 13,09 -3,82
İş Fin.Kir. 4,05 4,21 -3,80
Alarko Holding 6,13 6,37 -3,77
Kardemir (D) 2,86 2,97 -3,70
Good-Year 4,95 5,14 -3,70
Aksa Enerji 4,02 4,17 -3,60
Deva Holding 10,94 11,34 -3,53
Odaş Elektrik 2,28 2,36 -3,39
Erbosan 23,76 24,56 -3,26
Torunlar GMYO 3,06 3,16 -3,16
Kordsa Teknik Tekstil 14,92 15,38 -2,99
Anadolu Grubu Holding 18,30 18,86 -2,97
Bizim Mağazaları 9,96 10,26 -2,92
TAV Havalimanları 26,04 26,82 -2,91
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Zorlu Grubu, Tümosan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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