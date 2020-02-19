Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 15,80 16,49 -4,18 Turcas Petrol 3,59 3,74 -4,01 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karel Elektronik 15,80 16,49 -4,18
Turcas Petrol 3,59 3,74 -4,01
Erbosan 22,90 23,76 -3,62
İndeks Bilgisayar 12,15 12,59 -3,49
Aksa Enerji 3,88 4,02 -3,48
Gözde Girişim 4,51 4,66 -3,22
Net Holding 2,55 2,63 -3,04
Bursa Çimento 4,22 4,35 -2,99
Logo Yazılım 67,90 69,95 -2,93
Gübre Fabrikaları 17,83 18,36 -2,89
Aksa 7,70 7,92 -2,78
Güneş Sigorta 2,81 2,89 -2,77
Netaş Telekom. 15,60 16,04 -2,74
Hektaş 10,50 10,79 -2,69
Batı Çimento 3,70 3,80 -2,63
Torunlar GMYO 2,98 3,06 -2,61
Tümosan Motor ve Traktör 7,05 7,22 -2,35
Alarko Holding 5,99 6,13 -2,28
Odaş Elektrik 2,23 2,28 -2,19
Yapı ve Kredi Bankası 2,73 2,79 -2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş, TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:54 Kaynak: AA
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