Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|15,80
|16,49
|-4,18
|Turcas Petrol
|3,59
|3,74
|-4,01
|Erbosan
|22,90
|23,76
|-3,62
|İndeks Bilgisayar
|12,15
|12,59
|-3,49
|Aksa Enerji
|3,88
|4,02
|-3,48
|Gözde Girişim
|4,51
|4,66
|-3,22
|Net Holding
|2,55
|2,63
|-3,04
|Bursa Çimento
|4,22
|4,35
|-2,99
|Logo Yazılım
|67,90
|69,95
|-2,93
|Gübre Fabrikaları
|17,83
|18,36
|-2,89
|Aksa
|7,70
|7,92
|-2,78
|Güneş Sigorta
|2,81
|2,89
|-2,77
|Netaş Telekom.
|15,60
|16,04
|-2,74
|Hektaş
|10,50
|10,79
|-2,69
|Batı Çimento
|3,70
|3,80
|-2,63
|Torunlar GMYO
|2,98
|3,06
|-2,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,05
|7,22
|-2,35
|Alarko Holding
|5,99
|6,13
|-2,28
|Odaş Elektrik
|2,23
|2,28
|-2,19
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,73
|2,79
|-2,15