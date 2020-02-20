Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,55 4,02 -11,69 GSD Holding 1,57 1,74 -9,77...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,55 4,02 -11,69
GSD Holding 1,57 1,74 -9,77
Turcas Petrol 3,24 3,59 -9,75
Karel Elektronik 14,33 15,80 -9,30
Netaş Telekom. 14,21 15,60 -8,91
Odaş Elektrik 2,05 2,23 -8,07
Gözde Girişim 4,15 4,51 -7,98
Net Holding 2,35 2,55 -7,84
Batı Çimento 3,41 3,70 -7,84
İş GMYO 1,80 1,95 -7,69
Bursa Çimento 3,90 4,22 -7,58
Güneş Sigorta 2,60 2,81 -7,47
Albaraka Türk 1,54 1,66 -7,23
Doğuş Otomotiv 10,47 11,28 -7,18
Tümosan Motor ve Traktör 6,57 7,05 -6,81
Good-Year 4,52 4,85 -6,80
Şekerbank 1,26 1,35 -6,67
Kerevitaş Gıda 3,50 3,75 -6,67
Çemtaş 7,11 7,60 -6,45
Zorlu Enerji 1,51 1,61 -6,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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