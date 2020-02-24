Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 13,86 14,52 -4,55 Yataş 8,05 8,37 -3,82 Doğuş Otomotiv 10,67 11,09 -3,79 Koç Holding 18,90 19,64 -3,77 Halkbank 6,60 6,85 -3,65 Vakıflar Bankası 5,82 6,03 -3,48 Ereğli Demir Çelik 8,67 8,96 -3,24 TAV Havalimanları 24,08 24,88 -3,22 Pegasus 66,40 68,60 -3,21 Garanti Bankası 10,74 11,09 -3,16 Mavi Giyim 57,85 59,70 -3,10 Türk Telekom 8,40 8,66 -3,00 İş Bankası (C) 6,29 6,47 -2,78 Borusan Mannesmann 10,88 11,17 -2,60 Coca Cola İçecek 44,16 45,28 -2,47 Arçelik 19,34 19,81 -2,37 Netaş Telekom. 14,05 14,39 -2,36 Anadolu Efes 23,80 24,36 -2,30 Tofaş Oto. Fab. 25,92 26,52 -2,26 Kartonsan 418,00 427,50 -2,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)